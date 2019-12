Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana

Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricarlo anche qui dalle 23 di venerdì).

La repubblica dei salvataggi. Dalle banche che traballano all’Alitalia che non decolla, dal colosso dell’Ilva alla Whirlpool che fugge.

Il governo mette i soldi ma non risolve i problemi di mercato. E il luccichio delle manette a fare da sfondo - di Stefano Cingolani

Test California. Due nuove leggi fanno tremare l’ecosistema della Silicon Valley. Tra dati personali e contratti di lavoro, un nuovo laboratorio di regole - di Eugenio Cau

Il profeta del nazionalismo. Intervista con l’intellettuale Yoram Hazony, che vuole rinnovare la destra ripulendo l’idea di stato - di Mattia Ferraresi

La nuova rosa bianca. Ispirati dai fratelli Scholl, il “gruppo Belter” si schierò contro la Ddr. Tutti gli studenti pagarono un prezzo altissimo. Una storia sconosciuta - di Giulio Meotti

Guida pagana al presepe. Da Virgilio mago ai personaggi della smorfia, la Betlemme partenopea è molto più di San Gregorio Armeno - di Francesco Palmieri

Per tradizione e atmosfera a Natale può bastarci una canzone. Le vacanze di dicembre sono piene di musica e ritornelli che conosciamo a memoria. I pezzi migliori mai scritti, quelli che hanno cambiato la nostra percezione, quelli insultanti e provocatori. Un decalogo - di Salvo Toscano

I truci ai tempi di Shakespeare. Razzismo e antisemitismo li aveva già spiegati nell’“Otello” e nel “Mercante di Venezia”. E’ ignoranza, non fascismo - di Nicola Fano

Un sogno in bianco. A piedi, in aereo oppure pattinando. In viaggio fino al Polo Sud. La ricerca del vuoto e dei suoi silenzi è la più intima necessità dello scrittore - di Gaia Manzini

Un leone politico. Gli anni della scuola, dalla Russia all’Italia, e poi l’eroica militanza. Il genio intellettuale e contagioso di Ginzburg in una nuova biografia - di Sandra Petrignani

Nuovo Cinema Mancuso. Una pagina con le recensioni di Mariarosa Mancuso delle ultime uscite nelle sale.

Il mio romanzo italiano. Le radici, le fughe, le botte e i ricordi. Dalla gioia dell’esordio ai luoghi dove si torna sempre.

I libri e la vita di ventinove scrittori. Un viaggio di Annalena Benini in otto puntate su RaiTre - di Simonetta Sciandivasci