Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana

• Tg2 che vai, Putin che trovi – Macché destra, macché sinistra. Largo ai gilet gialli e soprattutto all’uomo del Cremlino. Chi è Gennaro Sangiuliano, l’uomo che guida l’implacabile macchina dell’informazione sovranista – di Andrea Minuz

• Praga ferma per Jan – Il giorno dei funerali di Palach, la città divenne immobile per un minuto. Silenzio e lacrime. Il film che documenta un gesto di libertà – di Andrea Kerbaker

• Come si dice Carige in tedesco – Le banche regionali, bandiere della stabilità, ora sono una fonte d’allarme per la Germania. Il caso NordLB – di Stefano Cingolani

• Milano torna gran Milan – Una mostra e una nuova narrazione: vuoi vedere che anche al cinema il primato è della capitale lombarda? – di Michele Masneri

• Per le strade di San Pietroburgo – Gogol' Maps sulle tracce di Tolstoj e della sua Anna Karenina – Viaggiare nei luoghi della grande letteratura russa dell’Otto e del Novecento. Da Puškin a Brodskij: nelle piazze, nelle case e nei palazzi si intersecano le vite e i destini degli autori e dei loro personaggi – di Paolo Nori

• Veronesi d’attacco – Lo scrittore in campo contro i “criptorazzisti” smonta il populismo della paura. Le vere emergenze di cui Salvini non si cura (tipo i cinesi) – di David Allegranti

• Il canto dei cigni – Cinquant’anni fa lo storico concerto improvvisato dai Beatles sul tetto della Apple a Londra. Sipario sui Sixties, d’allora in poi un’altra musica – di Salvo Toscano

• Creativo con matita – Ha iniziato quando gli art director si chiamavano pittori. Gianfranco Marabelli, “ancien prodige” della pubblicità italiana, si racconta – di Andrea Ballarini

Nuovo Cinema Mancuso, una pagina con le recensioni di Mariarosa Mancuso delle ultime uscite nelle sale cinematografiche

• Il contagio antisemita – Paul Berman si interroga sulla natura della sinistra occidentale e inizia con una domanda: l’ostilità verso gli ebrei che c’è in Francia e Inghilterra può arrivare anche tra i democratici americani? – di Paul Berman