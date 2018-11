Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana

Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare qui dalle 11 di venerdì)

L’opposizione di pagina 69 - Il metodo McLuhan (una parte per il tutto) sui libri dei politici non in linea con il governo gialloverde. Per capire se riusciranno a trascinare i cittadini alle urne, o a spostare voti - di Mariarosa Mancuso

La manina di Laura - Vita, opere e pensieri di Massimiliano Gambardella, la migliore tra le “menti migliori” di cui la sottosegretaria Castelli si circonda - di Valerio Valentini

Il tri-vento del cambiamento - Dal Nordest a Genova a Torino, dal sistema produttivo (più sindacati) si alza la protesta antigoverno - di Marianna Rizzini

Il padrino fantasma - Ogni scoperta di malaffare in Sicilia è sbandierata come cerchio che si stringe intorno a Messina Denaro. Ultimo, il caso di Carmelo Patti - di Riccardo Lo Verso

I nuovi mostri dei talk-show - Per un’antologia dell’esperimento populista in corso, basterebbe sbobinare i dibattiti televisivi - di Andrea Minuz

E alla fine Verdi ottenne il suo gobbo e il suo libertino - L’urgenza del capolavoro: così nacque, da un dramma di Victor Hugo, “Rigoletto”. Con il titolo preferito dall’autore ed esaltato da Strawinsky contro Wagner si apre la stagione del Teatro dell’Opera di Roma - di Marina Valensise

Un té con l’islam - Paul Bowles, lo scrittore di culto che ispirò Bertolucci e per primo capì l’incontro fra i “barbari musulmani” e il “maledetto occidente” - di Giulio Meotti

Un mondo senza paparazzi - Paolo Di Paolo si ritirò perché non li amava. Incontro con il fotografo prediletto da Pasolini e Magnani - di Michele Masneri

Vive la Blanche! - Breve storia di mademoiselle Gardin, la stand up comedian che difende Louis C.K. dall’embargo del #metoo - di Maurizio Stefanini

Nuovo Cinema Mancuso, una pagina con le recensioni di Mariarosa Mancuso delle ultime uscite nelle sale cinematografiche

Non per arte ma per denaro - Oggi è il prezzo a determinare il valore di un’opera, non viceversa. Cifre pazze, aste spericolate, caccia ai trofei iconici. E il mestiere dell’artista si dissolve in una scia di inutilità e impotenza - di Ugo Nespolo