Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana

Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare qui dalle 11 di venerdì)

- Questo tramonto sul mare. Mentre Matteo Salvini dice che “abbiamo già dato, ci siamo capiti?” e che “la pacchia è finita”, Ciàula scopre la luna. La tentazione adulta di arrivare al nulla interiore attraverso il male - di Annalena Benini

- L'amico americano - Euro o non euro. Mentre appare lo spettro del cigno nero, il gran capo di JP Morgan scommette sull’Italia: “Ci siamo da cent’anni e ci resteremo” - di Stefano Cingolani

- Vita da ministro della realtà - Come Giovanni Tria è arrivato a essere il marziano che resiste in mezzo agli annunci gialloverdi - di Marianna Rizzini

- Crolla la sacralità dei giudici - Abbagliati dalle parole dei pentiti, sbagliano anche loro. Ma non si battono il petto. Il caso di via D’Amelio - di Riccardo Lo Verso

- Tra le donne e i bambini nel cuore di tenebra del mondo - E’ la regione con il grado di violenze e sciagure più grave del pianeta. Eppure ne sappiamo poco, perché i minerali per cui lì si massacra arrivano da noi ripuliti, e i milioni di sfollati che l’attraversano non arrivano a Lampedusa - di Adriano Sofri

- Il dolce emiro. Non solo affari e politica, anche uno spiccato senso della storia. Come il Qatar è diventato il principale finanziatore delle moschee in Francia - di Giulio Meotti

- Don Josè c’est moi - L’ombra di Bizet dietro l’altro eroe di “Carmen”, il soldato pazzo d’amore e gelosia. Il tormentato debutto dell’opera, ora a Caracalla - di Marina Valensise

- Nuovo Cinema Mancuso, una pagina con le recensioni di Mariarosa Mancuso sulle ultime uscite nelle sale

- Il reality ammazza trash - E’ cominciato “Temptation Island”, ultimo stadio dello sbrago in tv. Ma su Netflix la serie più vista è giapponese. Non succede mai nulla, se non che sei ragazzi rendono appassionante il quotidiano - di Giulia Pompili