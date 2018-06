Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana

Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare qui dalle 11 di venerdì)

La scrittrice lavora così - Joan Didion, Simone De Beauvoir, Dorothy Parker, Margaret Atwood, Marguerite Yourcenar e tutte le altre che hanno fatto la letteratura e si sono messe a nudo con la Paris Review - di Annalena Benini

Welcome to Brescia - Linda e organizzata. Prima in Italia per immigrati residenti, ma anche per reddito e industria. Viaggio nella ex città bianca dove ha vinto il Pd - di Michele Masneri

Evviva la disoccupazione - Altro che reddito di cittadinanza. Catalogo di enti e strumenti che proliferano sulla pelle di chi cerca lavoro - di Salvo Toscano

Il grillismo del '92 - L’orda moralista è cominciata nei giorni di Mani pulite, con un’intera classe dirigente sotto accusa e l’ipocrita autoassoluzione di un popolo - di Michele Brambilla

Una fede controcorrente - André Léonard, la voce nel deserto di un vescovo europeo che grida contro il culto unilaterale della libertà - di Matteo Matzuzzi

Infelicissima Irlanda, ha sostituito i suoi santi con gli U2 - “Era l’isola che ha salvato la civiltà dai barbari, oggi l’incanto è in caduta libera. I giornalisti pensano tutti allo stesso modo, i vescovi tacciono, chi dissente è isolato e sui pulpiti sono salite le corporation e le celebrità”. Intervista allo scrittore John Waters - di Giulio Meotti

Lo strazio del dazio - Dall’universo chiuso del feudalesimo a oggi. La svolta di Trump ha rilegittimato una politica che sembrava il residuo di un triste passato - di Stefano Cingolani

A sud di Carmelo Bene - Torna alla Mostra del cinema di Pesaro “Nostra Signora dei Turchi”, nel ’68 un film anti Sessantotto - di Pietrangelo Buttafuoco

Tra Maigret e Dio - Delitti, totem e tabù, colpa e vergogna. Le riflessioni sul giallo di Sciascia, conquistato dal celebre commissario di Simenon - di Edoardo Rialti

Nuovo cinema Mancuso - Una pagina con le recensioni delle ultime uscite nelle sale - di Mariarosa Mancuso