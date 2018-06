Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana

Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare qui dalle 11 di venerdì)

Che disastro quel sovranismo – Brutte notizie per chi vuole uscire dall’euro e si sollazza con la finanza creativa. La lira turca ha perso in un anno il 35 per cento del suo valore e neppure l’autarchico Erdogan si sente tanto bene – di Stefano Cingolani

Vestirsi populista – Calzini fuori luogo, un cravattone slacciato, una sospetta tintura: poco da vedere e ancor meno a cui ispirarsi nel look della Terza Repubblica – di Fabiana Giacomotti

Il cieco che vede lontano – Camilleri in scena come Tiresia, un antidoto al chiasso contemporaneo. Parla il regista Roberto Andò – di Riccardo Lo Verso

Uno e Tria – Keynesiano, pro crescita ma non pro debito. Ritratto intellettuale di un economista al bivio: uscire dall’euro o rinunciare al Contratto? – di Luciano Capone

Il metodo Panini – Vendere le figurine per allevare mucche? La storia della famiglia modenese che ha rivoluzionato l’impero – di Michele Masneri

Mimì e Rodolfo all’Opera di Roma – Quella vita da bohème Puccini la conosceva bene – Un melodramma dalla musicalità spontanea e travolgente, che nasce però da una cura estrema dell’artificio e dal lavoro ossessivo con i librettisti. E si nutre della nostalgia del musicista per gli anni vissuti da studente a Milano – di Marina Valensise

La mia arcadia dello spirito – Una Roma dorata, l’arte, la natura e l’artista che si sente cavaliere d’inespugnabili castelli in aria – di Duccio Trombadori

Calabria infelix – L’omicidio di Soumayla, le imposture letterarie: ecco il sud che non cambia mai. E poi c’è il sud nel cuore, nel romanzo di Sonia Serazzi – di Simonetta Sciandivasci

Officina Bellow – Libri e avventure, idee e picari: quando l’autore parla della propria idea di letteratura. Una magnifica raccolta di saggi del maestro di Philip Roth – di Matteo Marchesini

Nuovo Cinema Mancuso, con le recensioni di Mariarosa Mancuso delle ultime uscite nelle sale cinematografiche

Miss bella dentro – Contro lo sfruttamento del corpo femminile Miss America giudicherà le modelle dall’anima. Profezia intorno a una paradossale rivoluzione che per liberare le donne dal patriarcato ritorna al puritanesimo – di Mattia Ferraresi