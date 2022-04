"Donne e moda: il barometro 2022". Il 4 maggio l'evento di PwC Italia con Il Foglio della Moda

Il Foglio della Moda e PwC Italia organizzano mercoledì 4 maggio l’evento "Donne e moda: il barometro 2022". In occasione dell’iniziativa verrà presentata la II ricerca annuale sul lavoro e sulle opportunità professionali femminili nel sistema del lusso, realizzata in collaborazione con le principali associazioni di riferimento del settore.

Partecipano:

Erika Andreetta, partner PwC Italia

Elena Bonetti, ministra per le Pari opportunità e la Famiglia

Lucia Borgonzoni, vice ministra della Cultura

Carlo Capasa, presidente Camera Nazionale della Moda Italiana

Maurizio Crippa, vice direttore vicario Il Foglio Quotidiano

Francesca di Carrobio, amministratore delegato Hermès Italia

Silvia Damiani, vice presidente Gruppo Damiani

Elisabetta Franchi, Imprenditrice

Fabiana Giacomotti, Ccuratrice Il Foglio della Moda

Alessandra Gritti, ceo Tamburi Investment Partners

Linda Laura Sabbadini, chair W20 Italy, Direttrice Centrale ISTAT

Angelica Visconti, vice presidente Salvatore Ferragamo



L’evento si terrà in presenza a Milano presso la Torre PwC alle ore 10.30 e sarà trasmesso online in streaming a partire dalle ore 14.30 sul sito e sulla pagina YouTube e Facebook del Foglio oppure sul canale YouTube e sulle pagine Twitter, Facebook e Linkedin di PwC Italy.



La partecipazione all’evento in presenza è riservata a un numero limitato di persone previa iscrizione. Si prega di confermare la propria adesione al seguente link.