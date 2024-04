Verini (Pd): "Inaccettabile l'iniziativa della procura di Firenze contro il Foglio"

La solidarietà del segretario della commissione Giustizia del Senato: "L'autonomia e la libertà di espressione e dell'informazione vanno difese da attacchi, da qualsiasi parte provengano"

Caro Direttore, ho letto dell'iniziativa del Capo della Procura di Firenze che ha chiesto al CSM di "aprire una pratica" per un vostro articolo sulla medesima Procura. Vi esprimo solidarietà, perché questa iniziativa rischia di avere (volontariamente o meno) il carattere di una censura, un avvertimento ad un giornale, ai suoi giornalisti. E questo è inaccettabile.

Comprensibile – come ha detto lo stesso Nordio – che ci sia la volontà di difendere immagine e operato dell'Ufficio oggi da lui diretto. Ma non è questo il modo. Non ci siamo mai associati agli attacchi che la Procura di Firenze (che in varie fasi del suo operato e in alcune inchieste ha certamente commesso errori) ha subito in questi anni e che suonavano spesso come malcelati attacchi all'indipendenza della magistratura. Per questo oggi diciamo che l'autonomia e la libertà di espressione e dell'informazione – quella del Foglio non fa eccezione – vanno difese da attacchi, da qualsiasi parte provengano. E ne provengono tanti, come vediamo con la incredibile vicenda Scurati. Sono beni preziosi, da tutelare.

Walter Verini, segretario commissione Giustizia Senato e capogruppo Pd in Antimafia