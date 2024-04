Magistrati contro la libertà di stampa

I post-it? Un’altra volta. Siamo certi che questa mattina, quando sfoglieremo i giornali, troveremo numerosi articoli in cui verrà espressa solidarietà a un piccolo giornale minacciato dal capo di una importante procura italiana che ha chiesto l’intervento nientemeno che del Consiglio superiore della magistratura per denunciare, si spera solo a parole, un eccesso nell’esercizio del diritto di critica. Siamo certi che questa mattina, quando sfoglieremo i giornali, la storia incredibile della procura di Firenze che, attraverso la voce del suo procuratore capo, ha chiesto al Csm una pratica a tutela per difendersi da un articolo del Foglio, venga denunciata con la stessa severità con cui gli stessi giornali denunciano ogni giorno il famigerato bavaglio che la politica vorrebbe piazzare alla libertà di stampa. Siamo certi che andrà così, siamo certi che i giornali di oggi saranno pieni di post-it per denunciare il tentativo, come si direbbe in modo serioso in questi casi, di “tappare la bocca alla stampa”, portato avanti da una procura che, come abbiamo provato a ricordare oggi, in questi anni è stata delegittimata non da un articolo di giornale ma a causa di ciò che ha fatto.

