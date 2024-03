Non c'è nessun caso Cospito ma solo una sentenza

La Corte di cassazione ha respinto la richiesta di Alfredo Cospito di annullare la decisione del tribunale di Sorveglianza di Roma che nell’ottobre scorso aveva confermato la detenzione in regime di 41 bis per l’anarchico che sconta la pena a Sassari. Il regime del 41 bis è stato istituito nel 1986 per impedire a mafiosi e terroristi di comunicare con l’esterno e per evitare che possano proseguire, dal carcere, nelle loro attività criminali. E’ un regime straordinario, che contrasta palesemente con le finalità rieducative e col carattere non afflittivo che dovrebbe avere la detenzione: per questo è una lesione dello stato di diritto, che però si è resa necessaria per contrastare fenomeni di criminalità organizzata particolarmente pericolosi. Sulla attuale pericolosità di Cospito, per la sua funzione di punto di riferimento di un raggruppamento anarchico dedito ad attività terroristiche, si è pronunciato il tribunale che lo ha giudicato sulla base della corrispondenza che aveva intrattenuto con aderenti all’organizzazione.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE