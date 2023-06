Pena ridotta per Cospito (23 anni), ma non c'entra col carcere duro

La Corte d’assise d’appello di Torino ha ricalcolato in 23 anni la condanna per l’anarchico Alfredo Cospito nell’ambito del processo per l’attentato alla scuola allievi Carabinieri di Fossano (Cuneo) del 2 giugno 2006. In primo grado e in Appello era stato condannato a 20 anni. Per Anna Beniamino, compagna dell’anarchico, la Corte ha ricalcolato la pena in 17 anni e 9 mesi (in primo grado e in Appello era stata condannata a 17 anni). L’accusa aveva chiesto l’ergastolo con isolamento diurno per 12 mesi per Cospito e 27 anni e 1 mese per Beniamino. A entrambi gli imputati sono state riconosciute due attenuanti: le generiche e quella della lieve entità.

