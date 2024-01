Mattarella furioso per l'ennesimo caso Csm

Un Sergio Mattarella furioso ha reagito all’ennesimo caso Csm, scatenato dalle dichiarazioni del vicepresidente dell’organo, Fabio Pinelli. Lo rivelano diverse fonti vicine al Quirinale ascoltate dal Foglio. Il capo dello stato non ha affatto gradito lo scarso equilibrio mostrato da Pinelli, che durante una (insolita) conferenza stampa convocata giovedì per fare il punto sui risultati dell’attuale consiliatura, ha giudicato l’operato del precedente Consiglio superiore della magistratura sostenendo che questo avesse “deragliato dalla sua funzione costituzionale”, che è quella di “alta amministrazione” dell’organizzazione giudiziaria e non di “impropria attività di natura politica”, quasi fosse “una terza Camera”. Parole che inevitabilmente chiamavano in causa il ruolo rivestito dallo stesso Mattarella, che del Csm – di questo attuale, come di quello precedente – è presidente.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE