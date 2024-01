Il giudice Tremolada al processo contro i pm del disastro Eni-Nigeria: “Una ferita aperta”

Brescia. “Ci sono rimasto male, molto male, ancora oggi la cosa mi riferisce. Ogni volta che cerco di dimenticare, non riesco”. Con queste parole, quasi rotte dalla commozione, il giudice Marco Tremolada (presidente del collegio giudicante che nel 2021 demolì il maxi processo Eni-Nigeria, assolvendo tutti gli imputati) ha commentato ieri davanti al tribunale di Brescia il tentativo che i pm di quel processo, Fabio De Pasquale e Sergio Spadaro – oggi imputati con l’accusa di rifiuto di atti d’ufficio – fecero a ridosso della sentenza per far ascoltare in aula Piero Amara, il quale avrebbe voluto accusare proprio Tremolada di essere “accondiscendente” nei confronti della difesa di Eni. Un colpo basso da parte dell’accusa che non andò a segno, ma solo per casualità, visto che il collegio giudicante respinse la richiesta dei pm ritenendola generica e stabilendo che non ci fosse motivo di ascoltare Amara.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE