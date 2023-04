La Nigeria vuole fare pace con Eni

In Nigeria iniziano a capire che essersi affidati alla procura di Milano, e in particolare alle tesi del pm Fabio De Pasquale non è stato un grande affare. Bloomberg ha riportato che il procuratore generale Abubakar Malami ha scritto in una lettera al presidente nigeriano Muhammadu Buhari di farla finita con le cause contro Eni e Shell sul blocco Opl 245, anche perché i ritardi nello sviluppo del giacimento hanno avuto “conseguenze economiche negative” per la Nigeria. Fino a poco tempo fa, il governo nigeriano chiedeva a Eni e Shell un risarcimento di oltre 1 miliardo di dollari in quanto, secondo le accuse della procura di Milano, la società petrolifera italiana e quella anglo-olandese avrebbero comprato con una modalità “neocolonialista” per pochissimi soldi uno dei più grandi giacimenti dell’Africa occidentale attraverso la più grande mazzetta della storia.

