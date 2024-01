"Il 2024 sarà un anno di svolta per la magistratura tributaria". Parla Carolina Lussana (Cpgt)

Con il nuovo anno sarà bandito il primo concorso per il reclutamento di magistrati tributari professionali. "Questo inciderà molto sulla riduzione del contenzioso", dice la presidente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria

Con il nuovo anno sarà bandito il primo concorso della storia italiana per il reclutamento di magistrati tributari professionali. Prima della riforma, approvata nell’agosto 2022, i magistrati tributari (per le cui mani passa ogni anno un contenzioso di circa 36 miliardi di euro) erano infatti figure onorarie che lavoravano a mezzo servizio: magistrati di altre giurisdizioni o professionisti privati. La riforma prevede il reclutamento complessivo, attraverso concorsi banditi con cadenza annuale fino al 2030, di 576 nuovi magistrati tributari specializzati che saranno occupati a tempo pieno presso le sedi che saranno a loro assegnate. Al concorso potranno partecipare anche i laureati in economia.