La ragione di Esposito. La Corte boccia gli abusi dei magistrati sulla politica

Per fortuna abbiamo la Corte costituzionale più bella del mondo, che tiene saldamente il timone della separazione dei poteri su cui poggiano con sicurezza le nostre libertà. Senza la Corte costituzionale più bella del mondo i nostri politici, che rappresentano democraticamente la nostra libertà, sarebbero in balia dei pretesi pieni poteri della magistratura. E persino dei mezzi poteri arroganti di certa stampa illiberale sempre pronta ad applaudire le scelte più spericolate di alcune procure. Invece la Corte costituzionale più bella del mondo ha dato ragione al Senato e torto alla procura di Torino nel conflitto di attribuzione sul caso dell’ex senatore del Pd Stefano Esposito, intercettato illegalmente per 500 volte mentre era in carica e rinviato a giudizio sulla base di intercettazioni che secondo la Costituzione non dovevano essere effettuate. Se questa sentenza ve ne ricorda un’altra, quella con cui la la Consulta aveva dato ragione a Matteo Renzi, stabilendo che la procura di Firenze non poteva acquisire mail e whatsapp dell’allora senatore senza preventiva autorizzazione del Senato, avete buon a memoria. E due sentenze analoghe ribadiscono con forza un principio.

