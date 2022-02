Cosa resta del caso Open e delle accuse a Matteo Renzi

Per la quinta volta la Corte di cassazione ha bocciato in fase cautelare l’indagine della procura di Firenze contro Matteo Renzi e il “giglio magico” incentrata sui presunti finanziamenti illeciti ricevuti dalla Fondazione Open. La bocciatura dei giudici di Cassazione non coinvolge un elemento marginale o di poco conto dell’inchiesta, ma riguarda la tesi principale avanzata dai pm fiorentini a sostegno della loro accusa: l’equiparazione tra la Fondazione Open e un’articolazione di partito, equiparazione indispensabile per ipotizzare la violazione della legge sul finanziamento ai partiti (in questo caso alla corrente renziana). I giudici della Suprema corte hanno infatti annullato per la terza volta, e ora senza rinvio, il sequestro di documenti e dispositivi informatici disposto dagli inquirenti nei confronti dell’imprenditore Marco Carrai, ritenendolo illegittimo.

