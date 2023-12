Il ritorno di Catello Maresca, il magistrato-politico sempre in cerca di una nuova casacca

La toga, al tempo stesso consigliere comunale e giudice, è stato nominato segretario particolare del presidente della Commissione parlamentare per le questioni regionali, Francesco Silvestro (Forza Italia). Tra mille contraddizioni

Nuovo cambio di casacca per Catello Maresca. Il magistrato antimafia, noto per essere stato membro del pool che nel 2011 catturò il boss dei Casalesi Michele Zagaria, è stato nominato segretario particolare del presidente della Commissione parlamentare per le questioni regionali, Francesco Silvestro, senatore di Forza Italia. L’ennesimo collocamento fuori ruolo di una toga, proprio mentre i presidenti delle corti d’appello italiane lamentano di nuovo, con una lettera al Guardasigilli Carlo Nordio, la mancanza di personale. Maresca, infatti, ricopriva l’incarico di consigliere della corte d’appello di Campobasso. Uno dei pochi magistrati a svolgere allo stesso tempo funzioni giudiziarie e attività politica: Maresca è infatti anche consigliere comunale a Napoli, città nella quale si era candidato alle elezioni a sindaco nel 2021, sostenuto dalla coalizione di centrodestra, uscendone sconfitto.