Il ritorno di Fofò (Bonafede) e Cosimo (Ferri)

Il destino a volte può offrire incroci piuttosto singolari. Ne sanno qualcosa Alfonso Bonafede (ex ministro della Giustizia, grillino della prima ora, capo delegazione del M5s nel 2020, autore della “Spazzacorrotti” e di alcune delle leggi più giustizialiste degli ultimi anni, e scopritore di Giuseppe Conte) e Cosimo Ferri (tra i politicamente più influenti magistrati italiani, ex leader della corrente Magistratura indipendente, già componente del Csm, più volte sottosegretario alla Giustizia e deputato del Pd, poi Italia viva). Entrambi lo scorso anno si sono ritrovati senza seggio in Parlamento e sono stati dunque costretti a tornare alla loro vecchia vita.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE