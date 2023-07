La nuova generazione mafiosa, stesso percorso ma spesso destini diversi

Il ragazzo cresciuto a pane e mafia se ne andava in giro con una fotografia dentro il portafoglio. Credeva di essere abbastanza forte per reggere il peso del potere. In realtà sentiva il bisogno di portare con sé un amuleto che colmasse il vuoto dei suoi vent’anni. E così, all’occorrenza, Vincenzo Sorrentino tirava fuori l’immagine del padre Salvatore per mettere in chiaro per conto di chi stesse parlando. Storie di quel che resta di Cosa nostra, di un’infanzia mafiosa che nulla di buono lascia intravedere per l’età adulta. Storie di giovani che studiano da boss e vivono nel mito del passato. Un passato che li travolge. L’ultima pagina di cronaca arriva dal quartiere Villaggio Santa Rosalia. Un dedalo di stradine di fronte all’Università degli studi di Palermo, regno di Sorrentino senior, non a caso soprannominato “lo studentino”, cresciuto al fianco dei padrini oggi rinchiusi al fine pena mai. Qualche anno fa un collaboratore di giustizia lanciò l’allarme: Sorrentino rischiava di essere ammazzato. Lo avevano condannato, senza appello, per alto tradimento. Qualcuno aveva messo in giro la voce che era passato con i Lo Piccolo, potenti capimafia di San Lorenzo, tradendo il suo mandamento di riferimento, Pagliarelli. I carabinieri si precipitarono nel carcere dove Sorrentino stava finendo di scontare la condanna. Non si scompose, rifiutò la protezione dello stato (“gli ho detto, se ne vada, non ho niente a che dividere con nessuno”) e chiese quella del suo padrino, Settimo Mineo, l’anziano boss chiamato a presiedere la reunion della cupola scoperta, quasi in tempo reale, nel 2018. I dissapori furono archiviati se è vero com’è vero che Sorrentino si riprese il suo posto prima di essere di nuovo arrestato e affidarsi, così sostiene l’accusa, al giovane figlio per continuare a comandare dal carcere. Smistava gli ordini nel corso dei colloqui e delle videochiamate consentite durante la stagione del Covid per evitare che i parenti portassero il virus in carcere. Si dava un gran da fare nel regolare la vita nel sottobosco della criminalità.

