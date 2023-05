I fantasmi dell'antimafia. Voci di pentiti pataccari e zero prove

“Si è portato i segreti nella tomba”, ripetono gli inquisitori nel venefico refrain dell’antimafia. E’ il sigillo dell’eterna dannazione. I morti non possono difendersi. Infarto, ha stabilito l’autopsia. L’ex poliziotto Giovanni Aiello voleva essere cremato, ma è stato seppellito. A distanza di sei anni dal decesso può sempre servire un nuovo rilievo sulla salma. Il suo legale, l’avvocato Eugenio Battaglia, ha scritto una prima volta alla Procura di Catanzaro che ha espresso il diniego sulle ultime volontà del defunto. Ci ha riprovato una seconda volta. Tutto tace. Il fantasma dell’antimafia, dal volto sfregiato, libero da vivo rimane agli arresti da morto. Era il 1967 quando un colpo partito accidentalmente dal proprio fucile lo raggiunse alla mandibola destra mentre era in servizio a Nuoro. Da allora, e per sempre, Giovanni Aiello divenne “faccia da mostro”. A ogni inchiesta, a ogni spiffero investigativo, ad ogni rigurgito di pentito spunta l’ex poliziotto. Il suo cuore lo ha tradito nel 2017, a 71 anni, mentre spingeva la barca a Montauro, paesino sulla costa catanzarese. Lo hanno inquadrato nei servizi segreti, seppure gli stessi servizi abbiano ufficialmente smentito il suo arruolamento. Catalizzatore di sospetti, calamita delle peggiori ipotesi, è stato sotto inchiesta per una mezza dozzina di delitti eccellenti in Sicilia, massacri di uomini in divisa e civili. Mai una misura cautelare, però. Diverse Procure hanno indagato, finendo per chiedere l’archiviazione ogni qualvolta venisse risucchiato nel gorgo che qualcuno si ostina a chiamare giustizia. Confronti, esami del Dna, intercettazioni: niente prove contro Aiello diventato il bersaglio dei pentiti del “mi hanno detto che…”.

