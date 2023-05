L'inchiesta infinita sul caso Orlandi e il senso (svanito) della giustizia. Parla il giurista Amodio

Le indagini sulla scomparsa, riaperte per la terza volta dopo 40 anni. Il professore emerito di Procedura penale: “Siamo di fronte a una storia senza fine che ogni tanto salta fuori, viene cavalcata dai media per interesse, ma non arriva mai a identificare responsabili"

"Siamo di fronte a ciò che gli americani chiamerebbero una ‘never ending story’, una storia senza fine, cioè una storia che ogni tanto salta fuori, viene cavalcata dai media per l’interesse che ha, suscita sprazzi di speranza, ma è quasi sempre destinata a non vedere la fine”. Così Ennio Amodio, professore emerito di Procedura penale e autore di “Estetica della giustizia penale. Prassi, media, fiction” (edito da Giuffrè), definisce l’ennesima riapertura delle indagini da parte della procura di Roma sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. L’inchiesta – la terza in 40 anni, dopo quelle già svolte e archiviate nel 1997 e nel 2015 – si svolgerà in collaborazione con le autorità giudiziarie vaticane, che lo scorso gennaio hanno deciso di riaprire il caso, a quasi quarant’anni dalla scomparsa della ragazza, avvenuta il 22 giugno 1983.