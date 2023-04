Orlandi e Wojtyla. Il Vaticano se l'è cercata

Non poteva restare in silenzio, il Papa, mentre in prima serata televisiva Pietro Orlandi riportava “voci” su presunti divertimenti serali di Giovanni Paolo II – “usciva di sera con due monsignori polacchi e non a benedire case” – non citando la fonte ma condendo la trama con il solito e comodo “si dice”. Per giorni, dal Vaticano non era giunto alcun commento, fino alla pubblicazione di un duro editoriale di Andrea Tornielli apparso sui media vaticani. Erano stati vescovi locali, primo fra tutti il cardinale Stanislaw Dziwisz, già segretario di Wojtyla, a definire infamanti le chiacchiere mosse contro una persona che non può più difendersi, senza peraltro presentare neanche una prova. Domenica, al termine del Regina Coeli, l’atteso e necessario intervento papale. Questa vicenda rappresenta anche una grande lezione per le alte gerarchie d’oltretevere, da un decennio assai ciarliere e molto attente alla risposta dell’opinione pubblica a ogni atto che viene dalle Sacre stanze.

