L'incredibile silenzio delle alte gerarchie vaticane sulle ignobili accuse contro Wojtyla

Il Vaticano ha deciso di andare fino in fondo sulla vicenda che riguarda la scomparsa di Emanuela Orlandi, datata 1983. Frase che si sente ripetere da qualche lustro, ma che stavolta ha portato il Promotore di giustizia, Alessandro Diddi, a dare udienza a Pietro Orlandi (fratello di Emanuela) per ben otto lunghe ore. Apertura rilevante, ché il Papa ha così deciso: fare chiarezza. Nel frattempo, a “Dimartedì” si trasmetteva un audio in cui a parlare è un uomo vicino alla banda della Magliana. La voce che tutto dice di sapere è sicura che “Giovanni Paolo II se le portava in Vaticano quelle, era una situazione insostenibile. E così il segretario di stato a un certo punto è intervenuto decidendo di toglierle di mezzo. E si è rivolto a persone dell’ambiente carcerario”. Anziché prendere le distanze o limitarsi a un generico “boh”, Pietro Orlandi, lì ospite, rincarava la dose: “Mi dicono che Wojtyla ogni tanto la sera usciva con due monsignori polacchi e non andava certo a benedire le case”. “Mi dicono”. Il problema è proprio questo, in questa vicenda: il susseguirsi, per quattro decenni, di supposizioni, piste che hanno portato a niente, telefonate con voci camuffate. E tanti “dicono”. Chi lo dice? Non si sa. Prove? Zero. Ma l’angoscia e la stanchezza di Pietro Orlandi si possono anche umanamente comprendere.

