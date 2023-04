Cancellare Wojtyla

La data non l’hanno scelta a caso: il 2 aprile, diciottesimo anniversario della morte di Giovanni Paolo II. All’alba di quella ricorrenza, quanti andavano alla cattedrale di Lódz per assistere alla messa o per pregare in silenziosa solitudine, si sono ritrovati davanti la statua del Papa “santo subito” imbrattata di vernice rossa e gialla. Una scritta sola, “Maxima culpa”, che poi è il titolo del libro confezionato dal giornalista olandese Ekke Overbeek e pubblicato il mese scorso. Tesi: Giovanni Paolo II sapeva della piaga degli abusi sui minori e non ha fatto niente per arginarla. E lo sapeva ben prima di essere eletto Papa, nell’autunno del 1978. A Cracovia, quand’era arcivescovo, trasferì due sacerdoti accusati di pedofilia, ma non li denunciò alle autorità civili. Intanto, il 6 marzo, a preparare il campo ci aveva pensato un’inchiesta del network privato TVN24. Medesimo canovaccio: Karol Wojtyla non ha fatto nulla per combattere gli abusi. O meglio, ha fatto quel che all’epoca era la prassi: si prendevano i sospettati e si trasferivano, di parrocchia o d’incarico. L’indagine è fatta bene, il giornalista Marcin Gutowski fa immergere il telespettatore nel clima plumbeo della Polonia degli anni Sessanta, stato vassallo dell’Impero sovietico, con la Chiesa perseguitata (dettaglio, questo, non messo molto in mostra nel prodotto televisivo) con maggiore o minore forza a seconda dei momenti e delle contingenze politiche.

