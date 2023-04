Commissione No vax. L'assurdità di un'inchiesta parlamentare sui vaccini che ci hanno salvato

Indagare sulla gestione dell'emergenza pandemica tenendo fuori le regioni che hanno competenza sulla sanità e mettendo in dubbio la legittimità dell'autorizzazione per le dosi vaccinali. Un'azione che sembra avere una precisa volontà politica

La commissione bicamerale di inchiesta sulla gestione dell’emergenza Covid inizia a prendere forma. Ieri la commissione Affari sociali della Camera ha adottato un testo base con i voti del centrodestra unito e del Terzo polo. Dure critiche sono state invece mosse dalle opposizioni, con il Pd che si è astenuto e il M5s che ha abbandonato l’Aula per protesta. Due le accuse che vengono mosse al testo: la volontà politica di tenere fuori l’operato delle regioni e un malcelato ammiccamento ai No vax con le indagini sui vaccini contro il Covid. Si parte da alcuni punti base che nel corso della scorsa settimana erano stati ufficiosamente condivisi da tutti i gruppi politici: il mandato della commissione si estenderà all’intera legislatura e questa sarà composta da 15 senatori e 15 deputati, nominati dai presidenti di Senato e Camera, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari.