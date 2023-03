L'assurda crociata no vax di una magistrata di Firenze

Era sbarcata persino al Consiglio superiore della magistratura la crociata no vax della giudice fiorentina Susanna Zanda, già nota per aver reintegrato lo scorso anno una psicologa sospesa perché non in regola con l’obbligo vaccinale, sostenendo che i vaccini contro il Covid-19 – definiti “sieri sperimentali” – “alterano il Dna” e hanno causato “migliaia di decessi”. Nei giorni scorsi è infatti emerso che la giudice della seconda sezione civile del tribunale di Firenze nel marzo 2022 si era spinta a inviare un quesito al Csm in merito all’uso del green pass nelle aule di giustizia.

