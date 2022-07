“I vaccini alterano il Dna”? Tutte le bugie della giudice no vax di Firenze

"Una montagna di bugie grossolane, facilmente smascherabili da chiunque lavori in un laboratorio, da tecnici, da scienziati. Verrebbe da sorridere, ma come cittadino provo un senso di grande disagio e anche di preoccupazione di fronte a un giudice capace di arrivare a conclusioni così in contrasto con le evidenze scientifiche, e quindi un giudice non in grado di discernere tra fonti attendibili e fonti non attendibili”. Intervistato dal Foglio, non usa mezze parole Guido Rasi, professore di Microbiologia dell’Università Tor Vergata, già direttore dell’Ema, l’agenzia europea del farmaco, nel commentare le frasi contenute nel decreto d’urgenza con cui una giudice del tribunale civile di Firenze ha reintegrato una psicologa toscana che otto mesi fa era stata sospesa dall’ordine professionale regionale perché non in regola con l’obbligo vaccinale. Nel provvedimento d’urgenza (che non è una sentenza, la vicenda sarà decisa nel merito a settembre), la giudice Susanna Zanda afferma che i vaccini (definiti “sieri”, riprendendo un linguaggio caro ai no vax) sono “sperimentali”, “talmente invasivi da insinuarsi nel Dna alterandolo in un modo che potrebbe risultare irreversibile”, e sostiene che starebbero producendo un effetto opposto a quanto preventivato, cioè “un dilagare del contagio con la formazione di molteplici varianti virali e il prevalere numerico delle infezioni e decessi proprio tra i soggetti vaccinati con tre dosi”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE