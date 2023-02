I non vaccinati muoiono ancora molto più dei vaccinati

Calano i contagi, così come i ricoveri, ma continuano ad aumentare i decessi causati dal Covid. L’incremento delle morti si attesta ad un +27,2 per cento in una settimana, numeri che potrebbero essere una conseguenza del calo della copertura immunitaria in anziani e fragili, visto che ormai i richiami vaccinali sono in caduta libera e che quasi 12 milioni di italiani si ritrovano senza quarta dose in pieno inverno. II tasso di copertura nazionale per le quarte dosi di vaccino Covid è del 30,9 per cento con nette differenze regionali: si passa infatti dal 13,9 per cento della Calabria al 44,1 per cento del Piemonte. Ovviamente i numeri sono ancora peggiori per le quinte dosi raccomandate per fragili e residenti nelle Rsa: il tasso di copertura nazionale qui si ferma al 13,9 per cento ed anche in questo caso si continuano a riscontrare nette differenze regionali con oscillazioni che vanno dal 4,6 per cento della Campania al 25,9 per cento del Piemonte.

