“I pm di Bergamo fanno supplenza filosofica”. Parla il legale di Fontana

"Alla supplenza politica da parte della magistratura, alla quale siamo ormai assuefatti, ora si aggiunge la supplenza ‘filosofica’ e ‘scientifica’, con inviti alla riflessione e a contribuire alla scienza. Ma cosa c’entra la riflessione con la persecuzione dei reati? E da quando i processi devono offrire contributi alla scienza?". Così, intervistato dal Foglio, l’avvocato Jacopo Pensa, legale del presidente della Lombardia, Attilio Fontana (tra gli indagati dell’inchiesta sulla gestione della pandemia), commenta le dichiarazioni rilasciate dal procuratore capo di Bergamo, Antonio Chiappani. Il capo dei pm bergamaschi aveva detto: “L’indagine servirà non solo per valutazioni di carattere giudiziario, ma anche scientifiche, epidemiologiche, di sanità pubblica, sociologiche e amministrative”. “Fin dai banchi dell’università – afferma l’avvocato Pensa – ci hanno insegnato che il ruolo della magistratura è quello di accertare la commissione dei reati e di giudicare le condotte degli uomini, non quello di farci riflettere sugli eventi che accadono nel mondo, né contribuire alla conoscenza scientifica”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE