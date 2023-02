Chi è Marco Tremolada, la toga che ha demolito i processi Eni-Nigeria e Ruby ter

Scrupoloso, integerrimo, estremamente riservato. Impenetrabile. Così viene definito, da chi lo conosce da tanti anni, Marco Tremolada, il giudice che ha presieduto il collegio giudicante che mercoledì ha assolto Silvio Berlusconi e altri 28 imputati nel processo Ruby ter. Negli ultimi tempi il nome del magistrato è circolato molto sui giornali: fu sempre Tremolada infatti a presiedere il collegio giudicante del tribunale di Milano che, nel marzo 2021, assolse tutti i quindici imputati coinvolti in quello che per l’accusa avrebbe dovuto rappresentare il “processo del secolo”: quello sulla presunta corruzione internazionale da un miliardo di dollari compiuta da Eni in Nigeria. Il destino ha voluto che sia stato lo stesso Tremolada a presiedere il collegio giudicante del Ruby ter, e a smontare clamorosamente il castello accusatorio dei pm contro Berlusconi. Ma chi è Tremolada? Su di lui non esiste nulla. Non ci sono articoli. Non ci sono interviste. Nessuno ha mai ricostruito la sua storia. E’ quasi una missione per detective.

