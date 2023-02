I motivi illogici con cui Nordio ha mantenuto Cospito al 41 bis

Si resta alquanto esterrefatti nel leggere la decisione con cui il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha respinto l’istanza di revoca del 41 bis per Alfredo Cospito, l’anarchico recluso nel carcere milanese di Opera e in sciopero della fame da oltre 100 giorni per protesta contro l’applicazione del regime di carcere duro. La richiesta di revoca era stata presentata dal legale di Cospito, l’avvocato Flavio Rossi Albertini, alla luce dell’emergere di alcune novità, in particolare l’assoluzione a Roma di un gruppo di imputati accusati di praticare la lotta armata secondo le direttive di Cospito.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE