Le domande che è lecito porsi sul carcere, e quello che c'è da salvare

Auspicare una verifica pubblica del 41-bis non equivale a fare un inchino ai mafiosi, a cedere alle loro illecite pressioni. Fermezza, diritti e regimi speciali. Verità non convenzionali sul caso Cospito

Come è già stato rilevato, sono almeno tre le questioni problematiche connesse al prolungato sciopero della fame dell’anarchico Alfredo Cospito, riguardanti rispettivamente: 1) la tutela della sua vita e della sua salute; 2) la legittimità dell’applicazione nei suoi confronti del regime detentivo speciale (cosiddetto carcere duro) di cui all’art. 41-bis dell’ordinamento penitenziario; 3) la persistente necessità di mantenere in vita l’attuale 41-bis come dispositivo di portata generale.