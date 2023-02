La Consulta: ecco perché fu legittimo l'obbligo vaccinale per i sanitari

Per la Corte costituzionale l'obbligo vaccinale anti Covid-19 per gli operatori sanitari fu legittimo, proporzionato e in linea con i dati scientifici. I numeri, inoltre, confermano l'efficacia dei vaccini nella lotta alla pandemia

La Corte costituzionale ha depositato le motivazioni delle tre sentenze emesse lo scorso primo dicembre con cui ha dichiarato legittime le norme che hanno introdotto l’obbligo vaccinale contro il Covid-19 per il personale sanitario e, soprattutto, la sospensione dal lavoro dei sanitari non in regola con le dosi. Nelle sentenze la Consulta ha evidenziato alcuni principi che vale la pena ricordare, soprattutto ai tanti No vax che ancora affollano politica, informazione e social network.