“Le intercettazioni sono violenza mediatica. Quella del ‘bavaglio' è una lagna ipocrita”. Parla Michele Serra

Non gli piace la parola “bavaglio”, quella che alcuni giornali utilizzano per contrastare la sola idea che si possa limitare la pubblicazione delle intercettazioni. Non la condivide. “Noi giornalisti siamo una categoria che confonde spesso la libertà di stampa con l’impunità di casta”, dice. E infatti Michele Serra pensa che le intercettazioni siano state, e siano ancora, uno strumento di violenza mediatica. “Se il colpevole finisce in galera o sputtanato sui giornali, per lui quello è rischio d’impresa, lo mette nel conto. Ma se l’innocente finisce in galera o finisce sputtanato sui giornali, quello è un uomo morto. Ecco. Questo i giornali non lo capiscono. Chi fa il nostro mestiere invece dovrebbe partire da questa orrida certezza: l’innocente muore”. Così, da uomo di sinistra quale ovviamente è, Michele Serra, uno dei più importanti giornalisti del nostro paese, si chiede infine anche quale sia la ragione per la quale la “sua” sinistra stia di fatto difendendo, ancora oggi, l’abuso delle intercettazioni. Per ragioni forse strumentali. Politiche. “Dai tempi di Tangentopoli la sinistra ha sposato una specie di scorciatoia giudiziaria. Ciò che non poteva essere affrontato politicamente trovava una insperata soluzione giudiziaria. Non solo non ha funzionato (il potere, se questo era il problema, è arrogante come prima, la corruzione più vitale di prima), ma ha avuto effetti collaterali devastanti. La cultura delle garanzie, un tempo cavallo di battaglia della sinistra, è andata a pallino. E la spirale moralistica ha alimentato il populismo”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE