La casa degli eroi. Storia della procura nazionale antimafia

Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova”. Aveva ragione Agatha Christie. Solo che le porte girevoli tra magistratura e politica spengono la suspense dei romanzi gialli. La Direzione nazionale antimafia non è diventata la super procura immaginata da Giovanni Falcone, in compenso – ed è una certezza – spalanca le porte del Parlamento. E’ successo ancora. Per la terza volta, appunto. Dopo Pietro Grasso e Franco Roberti, un procuratore nazionale, Federico Cafiero De Raho, si candida alle elezioni. La politica ci ha abituato all’idea malsana che per apparire giusta e onesta sia necessario fare eleggere un magistrato. Lo step successivo è stato intruppare il magistrato per eccellenza, e cioè il capo della Direzione nazionale antimafia. La candidatura di Cafiero De Raho rientra in un cliché stantio. Quando un partito è in crisi, di idee e di consenso, si affida all’immagine salvifica dei cavalieri senza macchia e senza paura: i pubblici ministeri. Come se fossero santini religiosi o amuleti pagani per scacciare i tempi bui.

