Rita dalla Chiesa: la carabiniera del Cav.

La figlia del prefetto rinuncia al “Gf Vip” per un seggio in Parlamento con Forza Italia, e fa saltare la fiction in ricordo di suo padre. Una vita tra Forum e caserma

La storia, si è già detto, si ripete tre volte, la prima in tragedia, la seconda in farsa, la terza in serie tv, ma la serie tv anzi la fiction Rai su Carlo Alberto dalla Chiesa, il prefetto di ferro ucciso dalla mafia a Palermo proprio 40 anni fa, non andrà in onda. Una decisione presa per par condicio dopo la candidatura della figlia Rita, che correrà per Forza Italia alle prossime elezioni. La fiction, intitolata “Il nostro generale”, starring Sergio Castellitto, è dunque sospesa, e questo è il primo effetto diciamo sistemico della discesa in campo della Ritona nazionale, uno dei punti salienti di questa pazza campagna elettorale estiva.