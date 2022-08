Sul caso Dalla Chiesa la par condicio è demenziale. Altro che Letta e l'Agcom

Il fuori-tempismo di Enrico Letta ogni volta che dichiara non avrebbe nulla da invidiare al mitico fuori-sincrono di Enrico Ghezzi, se non l’efficacia, e di sicuro un giorno verrà studiato a Sciences Po come esempio di comunicazione elettorale da evitare. Avesse aspettato solo un attimo, prima di denunciare come “molto bizantina” la decisione dell’Agcom di non permettere a Vespa un confronto a due che invero la legge della par condicio esclude, avrebbe potuto segnalare come bizantina, ma per davvero, la decisione della Rai di rinviare una miniserie del filone civile, “Il nostro generale”, dedicata a Carlo Alberto Dalla Chiesa nel quarantesimo anniversario del suo assassinio da parte della mafia, che doveva debuttare su Rai1 l’11 settembre.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE