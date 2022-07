L'Unione europea promuove l'Italia sulla giustizia. Avvisare il Fatto

"L’Italia sta realizzando una riforma della giustizia su larga scala: alcuni buoni esempi sono le riforme della giustizia civile e penale per migliorare l’efficienza della giustizia”. A scriverlo in un tweet è stato il commissario europeo alla Giustizia, Didier Reynders, commentando la relazione sullo stato di diritto pubblicata la scorsa settimana dalla Commissione europea. L’Unione europea elogia dunque i risultati raggiunti dal governo Draghi, e in particolare dalla Guardasigilli Marta Cartabia, spazzando via alcune letture politicamente strumentali diffuse nei giorni scorsi.

