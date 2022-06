Tre motivi per accelerare sulla riforma della giustizia tributaria

Dopo che il Senato ha approvato in via definitiva la riforma della giustizia predisposta da Marta Cartabia, è il turno della giustizia tributaria. E’ un’occasione da non perdere, per tre ragioni. Primo: la cornice giuridico-istituzionale è importantissima per le sorti dell’economia italiana, lo è in particolare per gli investimenti. Secondo l’Associazione delle imprese nordamericane nel nostro paese, gli investitori esteri sono scoraggiati dalla lunghezza dei processi e dall’incertezza del diritto, giacché vi sono decisioni giudiziarie (finanche della Corte di Cassazione…) assai difformi. Secondo: alcuni obiettivi riguardanti la giustizia tributaria sono inscritti nel Pnrr e vanno conseguiti entro la fine di questo anno. Pertanto, ritardare o – peggio ancora – mancare quegli obiettivi ci impedirebbe di ottenere le risorse finanziarie stanziate dall’Ue. Terzo: dopo la sospensione dovuta alla pandemia, l’Agenzia delle entrate ha ripreso ad agire a pieno regime; è inevitabile che il contenzioso aumenti, per cui bisogna migliorarne la gestione.

