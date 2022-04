Perché nel campo della giustizia c'è chi dice: lunga vita all'emergenza

Quanto è confortevole per certe orecchie la parola “emergenza”. Rassicurante come “l’invincibile estate” che Albert Camus scoprì dentro di sé “nel bel mezzo dell’inverno”. Lo rendeva “felice”. Era la tranquillità che vinceva sul caos, la ritrovata speranza in un mondo segnato dalla guerra. Dalla mafia al Coronavirus. Prendete un’emergenza, rendetela eterna e qualcuno ci costruirà sopra un mondo, schiacciando la neutralità etimologica della parola stessa. Ciò è che emergente finisce per essere, sempre e comunque, catastrofico. L’emergency alarm traccia il percorso delle azioni future. Come il filo che delimita il recinto elettrico all’interno del quale sono costretti a muoversi i bovini al pascolo, così l’emergenza ha finito per delimitare il perimetro delle sicurezze umane. Da più di trent’anni la retorica anti mafiosa inchioda il pensiero comune al di qua del recinto. Oltre c’è una normalità che va tenuta nascosta. Gli apparati che trovano nell’emergenza la loro stessa ragione di esistenza sono schierati a difesa dei confini.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE