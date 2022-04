Alla Procura di Milano arriva il "Papa straniero": il Csm nomina Marcello Viola nuovo procuratore capo

L'attuale procuratore generale di Firenze è stato nominato dal plenum del Csm con 13 voti, contro i 6 ottenuti da Maurizio Romanelli e 3 da Giuseppe Amato. Una svolta storica per l'ufficio requirente più importante del paese

È Marcello Viola il nuovo procuratore capo di Milano. Lo ha deciso il plenum del Consiglio superiore della magistratura. Viola, attuale procuratore generale di Firenze, ha ottenuto 13 voti, mentre gli altri candidati, il procuratore aggiunto di Milano Maurizio Romanelli e il procuratore di Bologna Giuseppe Amato, hanno ricevuto rispettivamente sei e tre preferenze. Tre gli astenuti.

Come anticipato dal Foglio, si tratta di una svolta storica per l’ufficio requirente più importante del Paese. La nomina di Viola come successore di Francesco Greco, andato in pensione lo scorso novembre, rompe la tradizione ultra trentennale che vede le redini della procura milanese essere affidate sempre a un magistrato interno alla procura stessa e di orientamento progressista. La nomina di Viola, insomma, rappresenta l’arrivo del “Papa straniero” alla guida della procura di Milano, ormai travolta da divisioni interne sempre più profonde.

In magistratura dal 1981, 65 anni, Viola vanta una lunga esperienza nel campo delle indagini antimafia. Cominciò la sua carriera da tirocinante nell’ufficio istruzione di Palermo guidato da Rocco Chinnici, ucciso dalla mafia nel 1983. Lì conobbe Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, da sempre ispiratori della sua attività giudiziaria. Il magistrato divenne poi giudice istruttore a Lanusei, in Sardegna, pretore ad Avola e a Palermo, gip nel capoluogo siciliano negli anni più difficili del contrasto alla mafia e poi sostituto procuratore della Dda. Dopo aver trascorso otto anni alla procura di Palermo, dal 2011 al 2016 ricoprì il ruolo di capo della procura di Trapani, per poi diventare procuratore generale di Firenze.

Spetterà dunque a lui, ora, provare a rimettere ordine all'interno di una procura che – dopo le polemiche seguite al fallimento del processo Eni-Nigeria e la vicenda Storari-Davigo – sembra ormai allo sfascio.