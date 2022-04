Slitta al Csm la nomina del nuovo capo della procura di Milano, ormai allo sfascio

È slittata la nomina del nuovo capo della procura di Milano da parte del Consiglio superiore della magistratura, originariamente posta all’ordine del giorno del plenum di ieri. In apertura di seduta, il vicepresidente David Ermini ha infatti dato notizia dell’arrivo di due istanze di rinvio da parte di due consiglieri per motivi di salute. Il rinvio non fa che prolungare l’agonia del palazzo più importante della giustizia italiana, dove ormai la guerra intestina tra le toghe – nata in seguito al fallimento del processo Eni-Nigeria e alla vicenda Storari-Davigo – ha raggiunto livelli impressionanti.

