Il suicidio di Burzi e il paradosso del sistema giudiziario italiano

Si è tolto la vita la sera della vigilia di Natale con un colpo di pistola alla testa, Angelo Burzi, 73 anni, ex assessore e consigliere regionale del Piemonte, storico esponente di Forza Italia. Il tempo di lasciare alcune lettere alla moglie, alle figlie e ad alcuni amici, per provare a esprimere le ragioni di un malessere non più sostenibile. Poi il colpo di pistola. Il corpo senza vita è stato ritrovato la mattina di Natale nella sua casa in piazza Castello a Torino. Appena dieci giorni prima, il 14 dicembre, Burzi era stato condannato dalla Corte d’appello di Torino a tre anni di reclusione con l’accusa di peculato nel cosiddetto processo “Rimborsopoli”, legato a presunte irregolarità nell’utilizzo dei fondi destinati ai gruppi consiliari regionali. Con lui, tra gli altri, era stato condannato anche l’ex governatore della Regione, Roberto Cota (un anno e sette mesi). La pena più alta era stata inflitta proprio a Burzi, in quanto capogruppo in Consiglio regionale. Un procedimento penale a dir poco travagliato. Nell’ottobre 2016, il processo di primo grado si era concluso con una raffica di assolti, tra cui proprio Cota e Burzi. Nessun reato di peculato, ma solo spese legittime collegate all’attività politica. Poi il ribaltone in appello (tutti condannati), una pronuncia con rinvio della Cassazione e infine la recente sentenza d’appello bis che aveva confermato la condanna per Cota, Burzi e altri ex consiglieri.

