Perché la procura di Benevento ha archiviato un uomo denunciato per stupro

Si prenda una frase lessicalmente infelice da un provvedimento giudiziario, si aggiungano articoli di giornali specializzati nel taglia e cuci a favore dell’indignazione popolare, si mescoli il tutto con un clima di fanatismo femminista, ed ecco servita l’ennesima polemica gratuita. Stavolta riguarda la motivazione con la quale un magistrato della procura di Benevento ha chiesto l'archiviazione della denuncia di una donna per violenza sessuale da parte del marito. Al centro dello sdegno collettivo è finita una considerazione espressa dalla pm (sì, è una donna, si chiama Flavia Felaco), certamente infelice dal punto di vista lessicale. La riportiamo ora, in modo da tagliare subito la testa al toro: è comune negli uomini dover “vincere quel minimo di resistenza che ogni donna, nel corso di una relazione stabile e duratura, nella stanchezza delle incombenze quotidiane, tende a esercitare quando un marito tenta un approccio sessuale”. Prima di condannare a morte la povera magistrata per questa frase dall’indubbio sapore ottocentesco sarebbe opportuno che giornalisti, politici e lettori leggessero almeno per intero il provvedimento dal quale è stata estratta.

