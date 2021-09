Erano necessari gli arresti domiciliari di Enrico Laghi, ex commissario straordinario Ilva?

Nulla di nuovo è accaduto nei quattro mesi dall’arresto di Piero Amara per ordine della procura di Potenza. Un gigante industriale diventa un sistema di potere dello stato. Accuse e dubbi.

Taranto. Ieri, mentre interrogava Angelo Loreto, attuale difensore dell’Ilva in amministrazione straordinaria e il giudice Roberto Oliveri del Castillo autore del libro rivelatore sul “Sistema” della procura di Trani, la procura di Potenza otteneva gli arresti domiciliari di Enrico Laghi, ex commissario straordinario Ilva. Eppure nulla di nuovo è accaduto nei quattro mesi dall’arresto di Piero Amara per ordine della procura di Potenza, tantomeno da quando quell’inchiesta è partita con l’arresto dell’ex procuratore capo di Taranto Carlo Maria Capristo.