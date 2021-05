Caso Amara, cosa non torna nelle versioni di Greco e Davigo. Parla l'ex pm Robledo

Il caso Amara, che ha portato alla diffusione incontrollata di verbali secretati, ha due punti oscuri che necessitano chiarimenti. All’inizio e alla fine. Il primo è l’inerzia della procura di Milano rispetto alle accuse di Amara, che spinge il pm Paolo Storari a rivolgersi a Piercamillo Davigo. Perché il procuratore Francesco Greco temporeggia? Era un’attesa anomala o fisiologica? “Si parla di 5 mesi di attesa per fare un’iscrizione nel registro degli indagati: è un tempo inaccettabile – dice al Foglio Alfredo Robledo, ex procuratore aggiunto a Milano –. Secondo il codice di procedura penale bisogna iscrivere immediatamente quando c’è un indizio, perché da quel momento decorrono i tempi di chiusura dell’indagine. E’ una norma a garanzia dell’indagato”. E’ stata usata “cautela”, ma rispetto a cosa? Sullo sfondo c’è il processo Eni, finito con una pioggia di assoluzioni, in cui la procura voleva portare Amara come testimone. E’ l’importanza di questo processo ad aver condizionato la scelta della procura di non verificare subito le dichiarazioni di Amara? Greco, per ora, non ha spiegato i motivi specifici di una scelta anomala. Ma quali che siano state le motivazioni della procura, la preoccupazione di Storari, ritenuto unanimemente un professionista serio, era legittima.

