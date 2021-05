Il caso Davigo e il caso Santoro spaccano il partito delle manette

In questi giorni stiamo assistendo a uno spettacolo a suo modo divertente, se non si trattasse di questioni che riguardano il funzionamento della giustizia e pagine drammatiche della storia del paese. Scontri nelle procure, collasso del Csm, legami professionali e personali in frantumi, dissapori e accuse reciproche nel fronte giustizialista e dell’antimafia... e tutto a causa delle dichiarazioni eclatanti di testimoni ritenuti poco credibili. Parliamo di due vicende diverse, che però presentano alcune caratteristiche simili per le conseguenze prodotte in ambienti che marciavano compatti: il caso Amara-Davigo da un lato e il caso Avola-Santoro dall’altro.

