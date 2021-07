Un trafiletto a pagina 37 per dire che Imane Fadil è morta per cause naturali

Come spesso accade, la notizia è stata riportata in qualche trafiletto o nelle pagine di cronaca locale: Imane Fadil è morta per cause naturali e i medici dell’ospedale in cui è stata ricoverata non hanno avuto alcuna responsabilità, né ovviamente dolosa ma neppure colposa. Sono le conclusioni della consulenza di un pool di esperti di medicina legale, nominato dalla procura di Milano, dopo che il gip aveva respinto una prima richiesta di archiviazione sul decesso della morte della giovane donna e chiesto un ulteriore approfondimento. Lo spazio dato alla chiusura di questa vicenda è quello, giusto, di una tragica vicenda di cronaca. Eppure un paio di anni fa era stata la base per la costruzione della trama di un noir politico-spionistico che ha occupato per settimane le prime pagine dei giornali esercitando la fantasia, a volte florida ma più spesso avvizzita, di giornalisti e commentatori.

