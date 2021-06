Gratteri ci ripensa: Cesa non c'entra nulla con le indagini di “Basso profilo”

La Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, guidata da Nicola Gratteri, ha chiesto il rinvio a giudizio per settantotto persone coinvolte nell’inchiesta “Basso profilo” lanciata lo scorso gennaio e incentrata su presunti legami tra le cosche di ’ndrangheta del crotonese e una serie di politici, imprenditori e amministratori pubblici. La vera notizia è che i pm hanno stralciato la posizione del principale esponente politico coinvolto, l’ex segretario dell’Udc Lorenzo Cesa, inizialmente accusato di associazione per delinquere aggravata dal metodo mafioso e dimessosi poche ore dopo il suo coinvolgimento nell’inchiesta. In altre parole, secondo gli stessi pm, Cesa è estraneo a tutte le accuse. Si dirà: la giustizia ha fatto il suo corso, tutto bene quel che finisce bene. Ma le cose non stanno proprio così, per almeno due ragioni.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale utm_campaign=articolo8euro utm_campaign=articolo8euro Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni